En se voyant attribuer le titre de Meilleur joueur du 2ème Open de Côte d’Ivoire en pétanque, bouclé dimanche dernier, notre compatriote Hussein Dakhlalah, s’est consolé maigrement de la cabale dont sa triplette a été victime en quarts de finale du tournoi majeur face à la future lauréate.

C’est avec le cœur meurtri et les os brisés que Hussein Dakhlalah raconte la mésaventure qui a abrégé le parcours de sa triplette lors des quarts de finale du deuxième Open de Côte d’Ivoire disputé en fin de semaine dernière.

L’international sénégalais qui était alors associé à Jawad Sayegh et Toti Alayane, raconte : «On s’est imposé en huitièmes de finale et on s’apprêtait à disputer tranquillement notre quart de finale.

C’est là qu’un juge nous signale que nous devions passer par le tour de cadrage, avant d’atteindre les quarts de finale. Une première entorse au règlement et qui augurait déjà des cabales qui étaient montées contre notre équipe. On obtempère en disputant ce tour de cadrage qu’on a remporté. Mais alors qu’on mène au score 7 à 3 dans notre quart de finale, c’est là qu’un acte de tricherie de l’équipe adverse intervient.

Dans un premier temps, les juges nous donnent raison, en pénalisant définitivement l’équipe adverse, avant de faire volte-face. Ainsi, on devait poursuivre le quart de finale avec un score de 7 à 3 en notre faveur. Mais c’est là qu’un de mes coéquipiers, Jawad, qui a payé mon titre de voyage pour cette compétition, propose de bouder tout simplement le quart de finale au nom de l’éthique sportive. Voila comment mon équipe a été stoppée en quart de finale par le futur lauréat de cet Open de Côte d’ivoire édition 2022».

Cette cabale plus ou moins oubliée, Hussein Dakhlalah se dit prêt à repartir en Côte d’Ivoire pour les besoins de l’édition de 2023. Le titre de Meilleur de cette compétition qui a regroupé 124 triplettes au départ, reste une consolation aussi maigre soit-elle pour le papa du jeune bouliste Amir Dakhlalah.

