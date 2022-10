31 membres du Comité Exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) feront le déplacement pour les besoins de la Coupe du Monde au Qatar.

La sélection sénégalaise qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde ne sera pas seule au Qatar. L’équipe d’Aliou Cissé sera accompagnée des membres du Comité Exécutif de la fédération sénégalaise de Football. Ils seront au nombre de 31 qui effectueront le voyage. Seuls Pape Sidy Lo et El Hadji Wade vont rester au pays. Ils assureront l’intérim de la FSF et dans la foulée vont gérer la préparation de l’équipe nationale locale du Sénégal qui prendra part au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui aura lieu en janvier 2023.

«La question qui est très poignante c’est celle de l’hébergement, au-delà des questions de transport. Nous irons en mission commando. Ça veut dire que ceux qui iront au premier tour seront utiles et auront un rôle à jouer. Et au second tour, nous pourrons espérer avec l’Etat avoir un plus grand nombre de Sénégalais. Mais pour le moment, nous pensons qu’il faut resserrer les vis et se concentrer sur l’objectif» a déclaré le président de la Fsf, rapporte les Echos. «Nous demandons de comprendre que l’équipe sera mise dans des conditions optimales de concentration. Nous veillerons à ce que ceux qui doivent être avec l’équipe y soient et qu’ils soient utiles. Nous devons créer les conditions adéquates pour que nos joueurs ne soient obnubilés que par le résultat et qu’ils puissent gagner les matchs qui leur permettront d’aller jusqu’au deuxième tour et continuer leur chemin», ajoute le patron de la FSF.

wiwsport.com