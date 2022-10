Pour son dernier match de poule, le Sénégal va affronter le Madagascar à 13h30. Les Lions veulent réussir le carton plein alors que le Madagascar cherche une première victoire dans cette compétition.

En 2022, le Madagascar est méconnaissable. Alors qu’il n’avait pas pris part à l’édition 2021, son retour sur la scène continentale est difficile. Les Bareas sont battus par l’Egypte et l’Ouganda. Et va affronter à 13h30 le champion d’Afrique qui compte garder son invincibilité. Les Malgaches sont tout proches de terminer à la 7e place du classement final avec les deux défaites concédées d’entrée.

Pourtant dans le passé, le Madagascar fut un « grand » de cette compétition. Il avait barré la route au Sénégal pour un sacre de plus. En 2015, il a réalisé l’exploit de battre le Sénégal lors de la CAN de Beach Soccer qui s’est tenue aux Seychelles, lors de la série des tirs au but (2-1), après le match nul 1-1.

Depuis lors, il peine à monter sur le podium avec la 5ème place en 2016 et 2018. Pour les qualifications en 2022, le Madagascar a battu les Seychelles 5-2 (match aller) et 6-2 (match retour), soit un total de 11-4.

