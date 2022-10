Guédiawaye FC a été tenu en échec sur sa pelouse du stade Ibrahima Boye ce dimanche par le Dakar Sacré Cœur 0-0. Les banlieusards ont décroché leur premier point en championnat après avoir perdu lors de la première journée contre Stade de Mbour.

Selon le coach des crabes Souleymane Diallo qui s’est confié après le match face à Dakar Sacré Coeur, il ne faut surtout pas cracher sur ce point pris à domicile, qui est de surcroit le premier marqué cette saison.

« Il faut noter le point pris aujourd’hui. Au niveau comptable, c’est très bien et les gars ont fait un match correct. Si à chaque fois on prend au minimum un point, je serais satisfait. Mais à nous de continuer le travail » a t’il expliqué.

Si GFC a enfin marqué son premier point cette saison, l’équipe aurait bien pu prendre les trois points s’il y’avait plus de lucidité devant les cages. Les poulains de Souleymane Diallo ont eu pas mal d’occasions sans pour autant les concrétiser et ont surtout brillé par leur inefficacité devant le but au grand regret du technicien sénégalais.

« Les joueurs essaient de mettre en pratique ce qu’on leur demande de faire. Le contenu des matchs est bon et sur ce nous sommes satisfaits. Sauf que parfois ils confondent vitesse et précipitation. Une fois dans la zone adverse , nous devons déséquilibrer la défense. Malheureusement ils ne le font pas assez pour marquer des buts » a regretté Souleymane Diallo.

