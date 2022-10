Après l’Ouganda, le Sénégal enchaîne son deuxième match du groupe B face à l’Egypte ce dimanche. Une nation expérimentée mais qui peine à monter sur le sommet.

L’Egypte fait partie des précurseurs de cette discipline dans le continent. Médaillés de bronze en 2006, 2011, 2016 et 2018, il est toujours à la quête d’une qualification en mondiale et pourquoi pas un premier sacre. Pour cela, il faudra qu’il dispute une finale. En 2008 et 2009, il termine à la 4e place.

Lors des éliminatoires de la CAN 2022, les Pharaons ont battu le Ghana pour se qualifier par un seul but d’écart.

L’Égypte a dominé le Ghana par une différence d’un but au bout des deux manches. Au match aller, le Ghana s’est imposé 6-5, et au match retour, c’est l’Égypte qui s’est imposée par deux buts d’écart, 7-5, pour assurer sa qualification.

Alors que les Pharaons ont arraché leur victoire hier face au Madagascar lors de la série des tirs au but (4-3), ils vont enchaîner un autre match qui s’annonce fatidique. Moustafa Zeidan Lofty, sélectionneur de l’Egypte a annoncé à la fin du match contre les Malgaches que ce sera « un véritable combat » face aux Sénégalais.

wiwsport.com