Sans victoire depuis la 2e journée, Nottingham Forest a signé une incroyable performance en dominant Liverpool (1-0) ce samedi en ouverture de la 13e journée de Premier League. Cheikhou Kouyaté a grandement participé à ce succès.

Énorme surprise ce samedi pour le compte de la 13e journée de la Premier League ! Au bord de la rupture depuis plusieurs semaines avec 8 matchs d’affilée sans victoire et lanterne rouge avant cette journée, Nottingham Forest a fait sensation en battant un Liverpool qui restait sur trois victoires de rang tous terrains confondus. L’unique but de la rencontre est l’œuvre de Taiwo Awoniyi (55e).

Sur un centre puissant devant le but, l’attaquant international nigérian, passait notamment par Liverpool, reprenait le ballon et trompait Alisson à bout portant pour ouvrir le score en faveur des pensionnaires du City Ground. Derrière, Forest a même eu de nombreux occasions pour doubler la mise, mais il l’importance était de garder l’avantage. Ce que Cheikhou Kouyaté et ses partenaires on su faire.

De retour dans le onze de départ de Steve Cooper lors de cette rencontre, le milieu de terrain sénégalais a été auteur d’un excellent match avant de céder sa place dans les 10 dernières minutes. Il participe donc à ce succès prestigieux pour Nottingham Forest. En attendant la suite et fin de cette journée, les promus ne sont plus plus lanterne rouge du Championnat, alors que Liverpool reste à la 7e place.

