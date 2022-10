Longtemps dominateur, l’OM a été crucifié par le RC Lens (0-1) samedi soir dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille perd encore du terrain dans le haut du classement du Championnat de Première Division de France. Une semaine après sa défaite dans Le Classique face au Paris Saint-Germain (0-1), le Club Phocéen subit un deuxième revers de suite en Ligue 1. Cette fois-ci, les partenaires de Pape Gueye et Bamba Dieng ont été piégés au Vélodrome par le RC Lens.

Pourtant, longtemps dans la rencontre, les joueurs d’Igor Tudor semblaient avoir une parfaite mainmise, plus particulièrement en première mi-temps. Les Olympiens ont beaucoup dominé, se créant une multitude d’occasions, sans pour autant se montrer tranchant. Plus efficaces, les Lensois profitaient donc d’une très lourde frappe de David da Costa pour marquer (78e) et l’emporter.

Un coup dur pour l’Olympique de Marseille qui voulait vite se remettre de son revers contre le PSG en dominant un concurrent direct. Conséquence, les Olympiens restent à une 4e place qu’ils perdraient en cas de victoire du Stade Rennais contre Angers ce dimanche (11h00 GMT). L‘OM doit désormais se préparer au mieux pour son duel important en Ligue des Champions contre Francfort, mercredi.

⏱ 90+3 | #OMRCL 0️⃣-1️⃣ C’est terminé : nos Olympiens s’inclinent sur la plus petite des marges contre Lens. 🗓 Prochain rendez-vous ce mercredi sur la pelouse de l’@Eintracht en @ChampionsLeague. pic.twitter.com/TemOZAZ0Ot — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 22, 2022

wiwsport.com