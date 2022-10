Son premier sacre en Coupe COSAFA à peine digéré, l’Equipe Nationale de Beach Soccer du Sénégal entame la Coupe d’Afrique des Nations ce samedi. Avec toujours la même ambition : garder sa couronne.

Un privilège que seul le Sénégal peut avoir ? À un mois du début de la Coupe du Monde au Qatar, le football sénégalais vibre déjà au rythme de son Equipe Nationale. Sauf que ce n’est pas celle entraînée par Aliou Cissé. Il s’agit là donc de celle qui écrase tout sur son passage ; celle qui veut également ramener SA Coupe d’Afrique des Nations à la Nation : la sélection nationale de Beach Soccer qui se trouve présentement en terres mozambicaines pour prendre part à la 11e édition de la CAN.

Pratiquement un mois après avoir remporté la Coupe COSAFA en Afrique du Sud, les Lions, après avoir réalisé à Dakar la dernière partie de leur préparation, ont fait, il y a quelques jours, le trajet d’atterrissage en Afrique Australe, cette fois-ci à Maputo, pour lancer, ce samedi (12h00 GMT) face à l’Ouganda, leur CAN. Cet adversaire, le Sénégal le connaît parfaitement bien pour l’avoir affronté puis battu en Coupe COSAFA mais, avant, en phase de groupes de la dernière édition.

Quatorze victoires d’affilée en Coupe d’Afrique

À chaque édition de CAN Beach Soccer, la même question se pose : qui pour détrôner le Sénégal ? À l’arrivée, la réponse est identique : le Sénégal lui-même. Vainqueur de son sixième titre en Mai 2021, à Saly, l’Equipe Nationale débarque à Maputo dans la peau de ténor et de grande favorite à un nouveau sacre, dans le sillage d’un nouveau sélectionneur et d’un groupe composé pratiquement des mêmes joueurs depuis quelques années, ceux qui ont gagné ensemble trois titres consécutifs.

Depuis plusieurs années sur la scène continentale, les Lions semblent intouchables. À tel point qu’ils n’ont plus perdu en Coupe d’Afrique des Nations depuis plus de huit ans, soit face à Madagascar le 19 avril 2015 lors de la finale de la CAN organisée la même année aux Seychelles. Sous la houlette d’Ibrahima Ndiaye Chita puis d’Oumar Ngalla Sylla, Al Seny Ndiaye et ses partenaires ont aligné 14 victoires en CAN, dont une aux tirs au but contre le Nigeria, lors de l’édition 2018.

Méfiance tout de même ?

Contre l’Ouganda ce samedi, le Sénégal aura la très grande casquette de favorite et l’ambition d’exploser son adversaire. Comme face à Madagascar et Egypte, les deux autres rencontres qui l’attendent lors de cette phase de poules. Tombés dans un Groupe B dans lequel les adversaires sont appelés à lutter pour finir deuxième, les Lions devront néanmoins être rodés d’entrée de jeu et se méfier. L’Ouganda est réputée coriace, l’Egypte a fait la sensation lors de la Coupe COSAFA et Madagascar ne vient pas en victime.

Au-delà de la phase de groupes, le niveau devient beaucoup plus relevé. Le Mozambique, finaliste de la dernière édition, voudra se revendiquer sur ses terres, alors que le Maroc est gonflé à bloc derrière son sélectionneur sénégalais Oumar Ngalla Sylla. Mais, si le Beach Soccer est un jeu pratiqué dans plusieurs pays en Afrique, un sport où cinq hommes courent après un ballon durant trois périodes de 10 minutes, et à la fin, c’est le Sénégal qui gagne, comment ne pas pouvoir aller chercher un septième titre, le quatrième d’affilée ? Réponse au plus tard le 28 octobre prochain au Vilankulos Arena de Maputo.

