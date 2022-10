Les Pharaons assurent tant bien que mal l’essentiel. Opposée à Madagascar, petit poucet du Groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer, l’Egypte a dû s’arracher pour venir à bout des Baréas, à l’issue de la séance des tirs au but (4-3), alors que le score était de 4-4 à la fin des prolongations.

Avec moins de temps de repos, les partenaires d’Abdul Rahman Hassan Al-Shafei affronteront le Sénégal ce dimanche (12h00 GMT). Les hommes de Mamadou Diallo ont battu avec brio l’Ouganda (10-1). Néanmoins, ça s’annonce un duel électrique entre deux nations qui ne se quittent presque plus.

⏰ FULL-TIME!

🇲🇬 Madagascar 4⃣(3⃣) – (4⃣)4⃣ Egypt 🇪🇬

The Pharaohs commence their #BSAFCON2022 campaign with a penalty shootout win. pic.twitter.com/i8KSvb17Ki

— #BSAFCON2022 (@CAF_Online) October 22, 2022