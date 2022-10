Il fait partie des équipes à surveiller durant cette Coupe d’Afrique. Pourtant l’Ouganda est un petit poucet en terme d’expérience face au Sénégal qui compte 10 participations et 6 trophées.

C’est en 2021, lors de la dernière édition qui s’est jouée à Saly, que l’Ouganda a disputé sa première CAN. Battu d’entrée par le Sénégal (5-1), les Sand Cranes (grues de sable) se sont hissés en demi-finale. Ils ont été éliminés par le Mozambique puis ont perdu le match de la 3e place devant le Maroc.

Lors des qualifications pour la CAN 2022, l’Ouganda a éliminé les Comores grâce à des victoires de 5-2 (match aller) et 4-3 (match retour), soit un total de 9-5. Avec cette sélection nationale , on note une constante progression depuis 2019, elle est actuellement classée 5e en Afrique et 36 dans le monde selon Beach Soccer Worldwide.

Pour avoir raté le podium en 2021, l’Ouganda cherche une médaille pour cette nouvelle édition. Pour cela, il s’est attaché les services d’un technicien étranger, ancien joueur de beach Soccer et finaliste en Coupe du Monde. Angelo Schirinzi, entraîneur de la sélection de la Suisse et du Tahiti est venu apporter son expertise. Il a signé un contrat à court terme a-t-on appris.

Battu à nouveau par le Sénégal lors du tournoi COSAFA (10-3), l’Ouganda dit avoir beaucoup amélioré. « Presque toutes les faiblesses que nous avions à Cosafa ont été travaillées. Depuis son arrivée (l’entraîneur) , nous sommes passés de 30% à 60% et nous avons amélioré le mouvement et la bonne chose est que nous avons affronté deux adversaires en Afrique du Sud que nous allons affronter à nouveau au Mozambique », a révélé le gardien Samson Kirya rapporte Monitor.

On en saura plus de ces améliorations ce samedi à 12h face au tenant du titre, le Sénégal.

