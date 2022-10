La 11e édition de la Coupe d’Afrique des Nations a démarré ce vendredi à Vilanculo au Mozambique. Elle oppose 7 équipes africaines pour un trophée et deux places à la Coupe du Monde 2023. Le Sénégal, tenant du titre depuis 2016 est le grand favori devant le finaliste de l’édition passée et hôte des joutes. Mais fera face a une rude adversité. Une qualification et préparation particulières

Depuis 2016, Les Lions qui imposent leur suprématie à chaque édition se sont toujours qualifiés directement. En 2022, en peu de temps, ils ont été informés de la décision de la CAF de jouer des matchs de qualification. Le Sénégal a hérité du Cameroun qu’il a largement battu lors d’une double confrontation. Les Lions ont ainsi annoncé la couleur pour le rendez-vous continental avec toujours leur statut de favori. Il faut le dire ces matchs servaient plus de préparation pour l’ogre face au petit poucet.

Et pour mieux affûter les armes, le Sénégal répond oui à l’invitation de la COSAFA. Un tournoi qui regroupe les pays de l’Afrique Australe et qui a l’allure d’une mini CAN. On connaît la suite, le Sénégal ne perd aucun match et remporte le trophée pour sa première participation à cette compétition. Cerise sur le gâteau, les hommes de Mamadou Diallo ont eu des matchs de préparation avec des adversaires de la CAN, l’Ouganda et l’Egypte.

Objectif : Un 7e sacre, une 4e d’affilée

Ils ont fini de travailler leur réputation en Afrique et dans le monde. Les Lions du football sur le sable sont des conquérants. Le Sénégal dispose d’un groupe qui compte des années d’expérience dans cette discipline. Sur le banc comme sur le sable, on retrouve des talents qui ont été là depuis la première participation en 2007. C’est sans doute l’arme fatale de la tanière qui sait déjouer les plans tactiques de ses adversaires et renverser la tendance même quand elle est devancée au score. Le Sénégal peut compter sur l’expérience du nouvel entraîneur Mamadou Diallo et des joueurs Al Seyni Ndiaye, Raoul Mendy, Mamadou Sylla, Babacar Fall qui ont l’habitude de dompter les sables africains. En plus de la présence de jeunes talentueux qui ont réussi une bonne intégration.

En 11 éditions de cette compétition africaine, le Sénégal compte 10 participations. Il a soulevé ce trophée 6 fois (2008, 2011, 2013, 2016, 2018 et 2021). Sur le toit du continent africain depuis 6 ans, les Lions n’ont qu’un seul objectif, ne plus redescendre de la première place. Ils devront faire face à la concurrence du Mozambique, finaliste de l’édition précédente et pays hôte des joutes. De l’Egypte qui ne cesse de progresser dans cette discipline mais attend toujours de disputer sa première finale, soulever son premier trophée. Du Madagascar qui avait cassé le rythme du Sénégal avec son premier sacre en 2015. Ou encore du Maroc qui est désormais dirigé par le technicien le plus expérimenté du continent africain, Ngalla Sylla. Pour dire que les rivaux ne manquent pas au Sénégal.

Se qualifier à la Coupe du Monde pour mieux faire

A côté de la finale à remporter, le Sénégal vise plus loin. A ce jour, il est la première nation africaine à se hisser dans le carré d’as d’une coupe du monde après deux quarts de finale perdu. Il est temps pour Raoul Mendy et ses coéquipiers de consolider les acquis et continuer le travail sur le plan mondial. D’ailleurs sur le classement de Beach Soccer World Wide, le Sénégal est à la 5e place mondiale. Une position historique! Un bon parcours à la CAN leur permettrait de rejoindre le trio en tête. Les deux finalistes de la CAN seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2023, le Sénégal compte en faire partie.

Le calendrier du Sénégal

Groupe B

22 octobre

12H Sénégal v Ouganda

23 octobre

12H Egypte v Sénégal

24 octobre

13h30 Sénégal v Madagascar

Formule de qualification

Avec 7 équipes en lice dont 3 dans le groupe A et 4 dans le groupe B, l’équipe classée 4e du second groupe termine dernier du classement final. Notez que le Nigeria a déclaré forfait après le tirage au sort.

Les deux premières équipes de chaque poule se qualifient pour les demi-finales qui se joueront le 26 octobre prochain à 14h et 13h30. Les vainqueurs vont disputer le dernier match de la compétition et se qualifier pour la Coupe du monde. La finale est prévue le 28 octobre à 13h30.

Les places 5 et 6 se joueront entre les équipes classées 3e des deux groupes, match prévu le 26 octobre aussi.

wiwsport.com