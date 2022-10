En marge de son combat contre Papa Sow le 06 novembre, Siteu a fait face à la presse dans son village natal de Dionewar où il a répondu sèchement à Papa Sow et son clan.

Après la sortie de Papa Sow ce mercredi à la plage de BCEAO, ce jeudi c’était autour de Steu de se donner en spectacle face à la presse qui s’est déplacée à Dionewar, village natal du lutteur de Lansar. Ainsi à un peu plus de quinze jours du combat , Siteu s’est dit retourner dans son village auprès des siens pour se ressourcer et de préparer de la meilleure des manières son duel contre Papa Sow.

« Il ne reste plus beaucoup de jours avant le combat. Je suis retourné chez les miens pour m’entrainer et me préparer. Que ce soit à Niodior ou à Dionewar, tout le monde est concentré sur le combat. J’attends qu’ils me bénissent pour que je puisse retourner à Dakar » a déclaré Siteu.

Interrogés sur la sortie de son adversaire , Siteu affirme que Papa Sow ne perd rien pour attendre parce qu’il sera de retour très bientôt à Dakar. « Il n’a qu’à m’attendre à Dakar, j’arrive bientôt. Je suis venu à Dionewar récupérer quelque chose. Une fois acquise, je reviendrai à Dakar. Tout ce qu’il dit derrière mon dos n’a pas de sens. Je ferais mon face à face avec lui et mon « open press » à Dakar. Donc qu’il m’attend, j’arrive! » a fait savoir le protégé de Max Mbargane.

Rappelons que les deux lutteurs outre leur « open press » respectifs qu’ils tiendront dans leur fief, feront un dernier face à face ce mardi 25 octobre avant de se mesurer quelque jours plus tard à l’arène nationale de Pikine.

wiwsport.com