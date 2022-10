L’équipe nationale de Beach soccer du Sénégal a effectué les derniers réglages en vue de la Coupe d’Afrique des Nations qui débute ce vendredi à Mozambique.

Si la CAN de Beach Soccer démarre officiellement ce vendredi avec le match d’ouverture entre le pays hôte le Mozambique et le Malawi, les champions en titre Sénégalais quant à eux ont répété leurs gammes en vue de leur entrée en lice dans la compétition samedi face à l’Ouganda.

Raoul Mendy et compagnie se sont entrainés aujourd’hui à Vilankuos pour préparer à bien le tournoi. Septuple champion d’Afrique, le Sénégal est à la recherche d’un 8e titre continental et d’un quatrième titre consécutif en terre Mozambicaine. Les hommes de Mamadou Diallo sont logés dans le groupe B en compagnie de l’Ouganda, de l’Egypte et du Madagascar qui sera le dernier adversaire des Lions en phase de poules.

Prêt à tout. 👌 🇸🇳 Le Sénégal apporte quelques touches finales avant l'ouverture #BSAFCON2022! 👀 pic.twitter.com/qecu2An2EA — CAF – FR (@caf_online_FR) October 20, 2022

wiwsport.com