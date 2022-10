La deuxième journée du championnat national de Ligue 1 va offrir d’alléchantes affiches. Entres autres la rencontre entre Génération Foot et Casa Sports et le duel des promus entre Sonacos, champion de la Ligue 2 la saison dernière et son dauphin d’alors , le Stade de Mbour.

Après une première journée ou certaines équipes se sont illustrées et d’autres qui accusent déjà un retard à l’allumage, la deuxième journée s’annonce encore plus passionnant avec quelques rencontres à enjeu et surtout un changement d’heure pour tous. Débutons par les matchs de ce samedi dont l’opposition entre Diambars et Linguére à Fodé Wade (16 H 30). Si les Saint Louisiens avaient réussi à décrocher un point lors de la réception de l’US Gorée dimanche dernier, les académiciens quant à eux ont perdu contre Dakar Sacré Coeur sur le score de 2-1. Cette rencontre contre la Linguére sonne donc comme une opération rachat pour Diambars au risque d’être détaché du peloton de tête.

Sonacos – Stade de Mbour, Comme on se retrouve!

Au même moment, il y’aura le duel des promus entre le Sonacos FC et le Stade de Mbour. Ces deux équipes qui avaient respectivement fini champion et deuxième de la Ligue 2 la saison dernière se rencontrent Stade Ely Manel Fall. Lors de la première journée, Sonacos avait eu tête au Jarraf de Dakar (0-0) tandis que le Stade de Mbour avait réalisé une belle opération en s’imposant à domicile contre Guédiawaye FC. Pour rappel, Sonacos et Stade de Mbour n’avaient pas pu se départager la saison dernière puisque leurs deux matchs s’étaient soldés par un match nul à chaque fois.

Toujours le samedi mais cette fois ci au stade Ibrahima Boye, il y’aura le match des clubs mythiques entre l’AS Douanes et Jaraaf. Les deux formations ont encore du mal à entrer de plain-pied dans le championnat puisque les Gabelous ont perdu le week end dernier contre Teungueth (1-0) alors que les hommes de Youssoupha Dabo se sont neutralisés avec les promus du Sonacos FC (0-0).

Génération Foot – Casa Sports, qui pour faire le carton plein?

Pour clôturer les rencontres du samedi, quoi de mieux qu’une affiche entre deux belles équipes à savoir le leader Génération Foot et le champion en titre, Casa Sports. Les grenats accueillent l’équipe phare de Ziguinchor au stade Djibril Diagne après avoir donné une leçon de football à l’AS Pikine lors de la première journée (2-0). Les hommes d’Ansou Diadhiou quant à eux ont démarré timidement en assurant le stricte minimum contre la modeste équipe du Cneps Excellence. Ce match est donc une occasion pour les deux équipes d’affirmer leur leadership en ce début de championnat et de reléguer déjà à trois points un sérieux concurrent au titre.

AS Pikine, Gagner ou …. gagner!

Au stade Iba Mar Diop le lendemain, l’US Gorée classé 6e au classement après son match nul la semaine dernière, reçoit l’AS Pikine dernier du classement à l’issue de la première journée. Un déplacement à priori simple pour les hommes de Massamba Cissé, mais attention à ne pas revivre le même scénario que face à G.F. Dans ce match seule une victoire serait synonyme d’une bonne opération pour les Dakarois qui attendent de marquer leur premier points de la saison en championnat. Un tout autre résultant plongerait l’équipe dans une mini crise surtout après avoir été aussi actif dans le mercato d’inter saison.

Dans la même situation que son voisin de Pikine, Guédiawaye FC qui reçoit le Dakar sacré-Coeur doit aussi réagir après son revers dés sa première sortie. Toutefois les crabes auront fort à faire contre la jeune équipe académicienne du DSC qui pour le moment est amené par son numéro dix Moussa Kanté auteur auteur d’un doublé contre Diambars samedi dernier.

Cette 2e journée sera cloturée par le match entre Cneps Excellence et Teungueth FC. Les Rufisquois sont troisième exaequo au classement alors que les Thiessois avenir mordu la poussière lors de leur opposition contre le Casa Sports dimanche dernier.

