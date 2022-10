Au moment où il n’arrive pas encore à faire l’unanimité sur son leadership auprès des observateurs anglais, le défenseur sénégalais est loin de faire figure de simple remplaçant dans l’effectif de Chelsea. Malgré son temps de jeu réduit à 50% depuis quelques matchs, le capitaine des Lions est l’axe central qui pousse plus son équipe vers l’avant jusque-là en Premier League.

A travers une étude statistique, Luke Orns a établi un tableau présentant les axes centraux ayant fait le plus de passes vers l’avant cette saison en Premier League. Avec 5.81 passes par 90 minutes, Kalidou Koulibaly devance ses compères du championnat anglais tels que Joe Gomez (Liverpool – 5.17), Amartey (Leicester 4.42) ou encore Ben Davies (Tottenham 4.35).

Pour rappel, Kalidou Koulibaly a déjà été le joueur ayant effectué le plus de passes cassant les lignes que tout autre joueur de la Premier League cette saison, il y a juste quelques semaines. Avec 114 passes directes adressées à ses coéquipiers, Koulibaly se démarquait par son habilité à assurer les premières relances de son équipe après les trois premières journées de championnat.

Who have played the most and fewest progressive passes from centre back in the Premier League this season? Top 10 and bottom 10 shown pic.twitter.com/thuAlH5DcI

114 – Kalidou Koulibaly has the most open play line-breaking passes of any player in the Premier League this season (114), while only Trent Alexander-Arnold (476) has bypassed more opposition players with his passes than Koulibaly (457). Navigator. pic.twitter.com/CSLEI51YkZ

