Face à la presse aujourd’hui à la plage de BCEAO, Papa Sow a averti son adversaire Siteu avec qui , il croisera le fer le 06 novembre à l’arène Nationale. Le lutteur de Jambaars Wrestling Acamedy a assuré que son adversaire n’a aucune chance dans ce combat.

C’est la première grande affiche de la saison ficelé par Diambars Productions. Aprés leur premier combat qui s’était terminé en queue de poisson, Papa Sow et Siteu vont se faire la belle ce 06 novembre à l’arène nationale. Ainsi pour mettre l’eau à la bouche aux amateurs de lutte, les deux protagonistes se sont prêtés au jeu de face à face avec les journalistes.

Ce mercredi, c’était autour de Papa Sow de faire face à la presse, accompagnés par presque tous les lutteurs des Parcelles Assainies dont Modou Lô venu lui prêter main forte en direction de son combat contre le pensionnaire de l’écurie Lansar. Un geste qu’il a particulièrement bien apprécié. « Je remercie les habitants des Parcelles Assainies, de Grand Médine, Patte d’oie, Fadia, Cambérene. Nous remercions tout le monde et surtout les autorités religieuses et coutumiers de Yoff. Je suis toujours à la plage pour s’entrainer avec Modou Lô . On est à chaque fois ici jusqu’à 21 heures » a d’emblée fait savoir Papa Sow.

Le tombeur de Tonnerre de rentrer de plain-pied dans le vif du sujet en abordant le choc du 6 novembre contre son adversaire , Siteu. Il se dit fin prêt en à découdre avec son vis à vis même si le combat devait se tenir dans son fief à Diamaguene. « Je ne suis pas habitué à trop parler avant les combats. Je suis un professionnel et je ne suis pas dans la logique de me jeter dans la bataille des mots[…] C’est à lui (Siteu [Ndlr]) de voir. S’il veut je le retrouve dans son terrain d’entrainement à Diamaguene pour qu’on y tienne le combat. Sur dix combats, je le bats onze fois. Je dis bien onze parce qu’il dira que je n’ai pas gagné dans un des combats, donc je vais le battre encore une fois pour que ça fasse onze. » a ironiquement affirmé Papa Sow.

Si lors de leur première confrontation, Siteu avait grandement gagné la bataille de la mobilisation , Papa Sow ne veut cette fois ci pas se laisser dominer dans les gradins de l’arène nationale. Il assure que le pari de la mobilisation sera gagné par ses supporters avant qu’il ne fasse le reste du travail dans l’enceinte.

« Lors de notre premier combat, il y’avait les navétane ici aux Parcelles Assainies. Cette fois ci les jeunes se sont mobilisé et ont dit qu’il y’aura pas de navétane le 06 novembre et qu’ils vont tous aller au stade pour le combat. Ils feront ce qu’ils ont à faire dans les tribunes et je ferai mon travail dans l’enceinte » assure Papa Sow décidément boosté par la communion des lutteurs des P.A derrière lui.

