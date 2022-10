L’équipe nationale de Beach Soccer est actuellement au Mozambique où la Coupe d’Afrique des Nations va démarrer ce vendredi. Le Sénégal compte garder pour la quatrième fois consécutive le trophée continental. Raoul Mendy qui va aussi disputer sa quatrième CAN est aussi optimiste pour ce sacre. Alors qu’il etait absent pendant un moment dans la tanière, il se confie sur l’adversité qui les attend.

Lors du match retour Sénégal v Cameroun (éliminatoires CAN), vous êtes restés sur le banc pourquoi ?

J’avais une blessure au genou en club lors d’un match de championnat juste avant le match avec le Cameroun.

Lors du tournoi COSAFA, vous étiez aussi absent. Pourquoi?

J’avais voyagé, j’étais en France. Pour des raisons personnelles …

Vu de loin, comment avez-vous trouvé l’équipe nationale du Sénégal ?

L’équipe est restée la même. Toujours présente avec le même caractère et la même envie de gagner.

Ce sera votre 4e CAN, qu’elle sera la différence en 2022?

Je pense que cette CAN sera très différente. Il y’aura beaucoup plus d’adversité. Parce qu’il n’y a plus de petites équipes. De bonnes équipes veulent nous battre. Le Mozambique veut être sacré à domicile. Les Égyptiens et les Marocains sont super motivés. Les Malgaches ont fait leur retour avec l’Ouganda qui monte en puissance. Ce ne sera pas facile.

Êtes-vous confiant pour garder le trophée?

Oui. On part toujours en compétition avec l’esprit d’un « Gaïndé ». Nous sommes les champions en titre, on compte vraiment montrer notre suprématie en Afrique mais tout se jouera sur le terrain.

Quel est votre objectif personnel pour cette CAN, meilleur buteur ?

C’est de faire gagner mon équipe à chaque match de la compétition d’abord tout en marquant des buts. Ainsi je peux espérer être le meilleur buteur et le meilleur joueur.

Révélation de l’année aux Beach Soccer Stars 2021, Ballon de Bronze Adidas, que serait l’ultime consécration pour vous?

C’est de gagner la Coupe du Monde pour notre Sénégal, ce serait formidable. Après la demi-finale jouée, les yeux sont rives maintenant sur cela. Nous devons continuer le travail sur le plan mondial. Parce que nous avons notre place parmi les meilleurs au monde.

wiwsport.com (NAF)