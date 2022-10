Balla Gaye 2 est maintenant édifié sur les dates de tous ses combats ficelés. Le dernier combat qu’il doit au Don King, à l’occasion duquel il devra affronter Eumeu Sène, vient d’être daté au 30 juillet à l’Arène Nationale de Pikine nous informe Record.

Il y a quelques mois, Aziz Ndiaye, agent de Balla Gaye 2, et Gaston Productions avaient paraphé un long partenariat durant lequel le lutteur s’était engagé à livrer quatre combats pour le promoteur. Des duels contre Bombardier, Gris Bordeaux, Boy Niang 2 et Eumeu Sène.

Deux de ces combats ont été déjà livrés, notamment celui contre Bombardier, tenu le 1er janvier 2022 et contre Gris Bordeaux, le 7 août passé. Il reste donc, deux rendez-vous contre Boy Niang 2 et Eumeu Sène. Le combat contre le fils de De Gaulle est prévu le 1er janvier prochain. Et ce combat est en pleine promotion.

Récemment, au Théâtre national Daniel Sorano, les deux lutteurs ont offert aux amateurs un beau spectacle, lors de leur premier face-à-face. Donc, dans cette série de contrats, seules ses retrouvailles avec Eumeu Sène n’étaient pas encore connues. C’est maintenant le cas, le fils de Double Less va croiser pour une troisième fois Eumeu Sène, le 30 juillet 2023. Eumeu qui l’a déjà battu à deux reprises.

