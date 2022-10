Sadio Mané, est devenu hier le deuxième joueur africain de l’histoire à se classer sur le podium du ballon d’Or européen. L’attaquant du Bayern Munich de 30, élu deuxième meilleur au monde est le premier Africain à monter sur le podium depuis 1995, année à laquelle le joueur du Milan AC (Italie) et actuel président du Libéria, Georges Weah, avait été sacré. Une prouesse magnifiée par le monde sportif entier notamment son directeur sportif qui a chanté les louanges du champion d’Afrique.

Pour l’ancien international bosnien, le double ballon d’Or africain est un joueur hors norme. « Sadio Mané est un joueur de classe mondiale absolu et a un grand caractère. Il s’est avéré être l’un des joueurs offensifs les plus impressionnants de la Premier League et de la Ligue des champions. Il est aussi très important pour son pays et pour notre équipe (Bayern). Je suis donc très content pour lui« , dixit Hasan Salihamidži. « Sadio mérite d’être reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de l’équipe. Malgré tous ses succès, il est toujours resté ce gars humble qui se soucie des autres et les soutient », ajoute-t-il, propos relayés par Bayern Germany.

Hasan Salihamidžić: "Sadio Mané is an absolute world class player and has a great character. He has proven to be one of the most impressive attacking players in the Premier League and Champions League. He's already very important for our team. So I'm very happy for him." [fcb] pic.twitter.com/MiaTW8cv3D

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 17, 2022