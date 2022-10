Les résultats du classement final du Ballon d’or 2022 commencent à tomber. En attendant de connaître la position de Sadio Mané sur le podium, 3 autres africains sont dans le top 15.

Pour voir autant de joueurs africains dans le Top 15, il faut remonter à 2019 où Mané, Salah et Mahrez étaient dans le top 10. En 2022, la situation s’est améliorée pour certains et pas pour d’autres. C’est le cas du sociétaire de Manchester City, Riyad Mahrez. L’attaquant de 31 ans est nominé pour la 4e fois. L’Algérien est à la 12e place suivi de l’Ivoirien Sébastien Haller qui évolue en Ajax Amsterdam. Il faudra désormais compter sur ce talent de 28 ans qui découvre le prestigieux classement des meilleurs joueurs évoluant en Europe selon France Football.

Les deux anciens coéquipiers à Liverpool et qui ont porté les succès de leur club et sélections nationales en 2021-2022 sont assurés d’être parmi le top 10 final. Sadio Mané, Mo Salah, Benzema, Lewandowski, Mbappé, Haaland, De Bruyne, Courtois, Vinicius et Modric rivalisent ces places.

