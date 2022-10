Au début de sa carrière professionnelle, rien ne lui était promis ! Mais Sadio Mané est de la lignée des Samuel Eto’o, Didier Drogba ou encore Yaya Touré : il est né pour écrire l’histoire, sa légende. Honneur sur honneur, l’enfant de Bambali a fini de s’habituer à voir doré.

L’Afrique, le Sénégal s’apprêtent à vivre l’une de leurs plus belles soirées footballistiques. Après l’historique sacre de George Weah en 1995, Sadio Mané est sur le point d’écrire une nouvelle page d’histoire du football africain aux récompenses du Ballon d’Or France Football. Le podium ! Au pire des cas ! Promet l’improbable distinction mais très significative Trophée du ballon d’Or. Récompense la plus convoitée, mais capricieuse des footballeurs qui les renvoie d’ailleurs au grand rêveur qu’ils ont tous été. « Le Ballon d’or, ça fait partie de nos rêves de gamin« , dixit Sadio Mané.

Sadio Mané ! Deux noms qui résonnaient, il y a encore 10 ans, comme un son commun au bout des lèvres des « connaisseurs », se trouvent être aujourd’hui une marque dans le très médiatisé football mondial. On ne prononce plus le nom de ce footballeur sénégalais si ce n’est pour être dithyrambique et à juste titre.

De révélation des J.O 2012 à son premier sacre au CAF Awards en 2019, en passant par son rang de meilleur ailier du monde, Sadio Mané est à ce jour l’un des footballeurs les plus aimés et adulés au monde. Pour les distinctions individuelles mondiales de renom, le Sénégalais n’a jamais encore connu la joie d’être primé devant ses paires. Mais, pour dire vrai, Mané sera « à jamais le Premier » au Sénégal. Car aujourd’hui, son aura pèse même plus que les récompenses individuelles qui souffrent souvent de logique et de mérite – il faut le dire. Mais, encore une fois, que dire d’autre si le principal intéressé est constamment animé par un esprit de fair-play qui refroidit souvent l’indignation de ses admirateurs ou de ses fans ?

4ième au Ballon d’Or en 2019 et sorti d’une année 2022 qui sera sans doute la plus belle de sa carrière – parce qu’auréolée d’un titre à la CAN, d’un deuxième sacre au trophée du Meilleur Joueur Africain de l’Année, d’un mondial qu’il n’a pas encore fini…, Sadio Mané est cité, jusqu’à ce lundi 17 octobre 2022, comme deuxième au Ballon d’Or France Football par les bookmakers lui qui a déjà consacré Benzema, le favori cette année. Ce qui serait historique ! Grandiose même pour le champion d’Afrique et homme fort des Lions. Mais au regard du joueur qu’est devenu celui qui est passé par Metz, Salzbourg, Southampton ou encore Liverpool et aujourd’hui au Bayern Munich, rien n’est vraiment trop grand. Si son palmarès s’étrenne aujourd’hui comme un chapelet, sa classe lui aurait donné beaucoup plus.

Il est né et a grandi au Sénégal, le pays qu’il ne cesse pas de hisser au summum du football mondial. Il a vu et adulé la légende El Hadji Ousseynou Diouf, mais Sadio Mané est aujourd’hui une légende vivante ! Une légende qui continue de s’écrire saison après saison. Et…, quel legs pour les générations futures !

