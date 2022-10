Battu par le Paris Saint-Germain ce dimanche (0-1), l’OM chute au classement et n’est plus que 4e.

Les PSG-OM (ou OM-PSG) se suivent et se ressemblent. L’OM fait presque illusion, a quelques occasions mais ne semble jamais en mesure d’inquiéter son rival. Ce n’est encore pas pour cette fois et les Olympiens version Tudor se sont une nouvelle fois inclinés face aux Parisiens (1-0).

Neymar a fait la différence juste avant la mi-temps, idéalement servi par Mbappé alors que Vitinha avait auparavant profité d’une perte de balle d’Amine Harit pour servir l’international (45+2). C’était mérité, tant les Parisiens s’étaient montrés dangereux et un exceptionnel Pau Lopez n’avait fait que retarder l’orage, avec de superbes arrêts.

Malgré les entrées en jeu de Pape Gueye et Bamba Dieng, les Olympiens n’ont pas réussi à inverser la tendance. L’OM concède donc une nouvelle défaite face au PSG et le laisse filer au classement, concédant désormais 6 points de retard. Mais surtout, il sort du podium (4e, 23 points), dépassé par Lorient (2e, 26 points) et le RC Lens (3e, 24 points).

⏱ 90’ | #PSGOM 1️⃣-0️⃣



C’est terminé au Parc des Princes.

📆 Rendez-vous samedi à l’@orangevelodrome pour la 12ème journée de @Ligue1UberEats face à Lens. pic.twitter.com/DZr9OqieIt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 16, 2022

Par La Provence