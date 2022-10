Dans le cadre de la préparation de la 25e édition du Championnat d’Afrique des nations féminines de handball qui aura lieu du 9 au 19 novembre prochain, la sélection sénégalaise va se réunir en France pour un stage de quelques jours.

L’équipe nationale féminine de handball du Sénégal sera à Meudon en France dans le cadre de sa préparation pour la 25e édition du Championnat d’Afrique des nations qui aura lieu au Sénégal. À cet effet, Yacine Messaoudi, le sélectionneur des Lionnes a convoqué 17 joueuses qui prendront part au stage qui débutera le 24 octobre. Ce regroupement de 4 jours prendra fin le 28 octobre à quelques jours du coup d’envoi de la CAN programmée du 9 jusqu’au 19 novembre prochain. Et pour rappel, le Sénégal est logé dans un Groupe C en compagnie du Cameroun, Madagascar et de la Côte d’Ivoire.

