Cette qualification intervient après que la fédération Ougandaise de football ait décidé de se retirer dans les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie des moins de 23 ans. Elle a fait l’annonce ce samedi lors de sa 98e Assemblée extraordinaire.

Les problèmes évoqués sont d’ordres financiers. Par conséquent, l’équipe nationale de la Guinée qui était son adversaire, valide son ticket pour le dernier tour. Le Syli national déjà exempté du premier tour, se hisse directement au troisième tour des éliminatoires de cette compétition.

The U23 National Team (Uganda Kobs) has been withdrawn from the 2023 TotalEnergies U-23 Africa Cup of Nations that will be hosted by Morocco.

The Kobs were to face Guinea in the Second Round Qualifiers.#FUFAAGM22 pic.twitter.com/Fw9Vr1WC92

— FUFA (@OfficialFUFA) October 15, 2022