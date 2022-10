Les Lionnes du Rugby à XV du Sénégal ont disputé leur premier match de cette compétition qui se déroule actuellement en Tunisie. Elles ont été largement battu par le pays hôte.

Le Sénégal n’a pas réussi son entrée lors des matchs de qualification pour le carré d’AS dans le groupe C. Les Lionnes ont été battu par la Tunisie (24-7). Le match se déroulait au Stade de Rugby d’El Manzah. Leur prochain et dernier match du groupe C est prévue mardi face au Madagascar.

Rappelons que 12 équipes réparties en 4 poules de 3 se disputent les 4 places pour le carré d’AS. Après la Tunisie, c’est le Cameroun qui reçoit le mois prochain les rencontres de la poule D.

wiwsport.com