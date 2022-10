En direction du Classico entre le Paris Saint Germain et l’Olympique de Marseille ce dimanche, l’entraineur phocéen Igor Tudor a évoqué le cas Bamba Dieng. Le technicien croate a promis que le jeune attaquant Sénégalais aura désormais « plus de place dans l’équipe ».

Présent ce vendredi en Conférence de Presse d’avant match de PSG- OM de ce dimanche, le coach de l’Olympique de Marseille a apprécié la progression de Bamba Dieng mis au frigo en début de saison. Igor Tudor qui n’a utilisé Bamba Dieng qu’à deux reprises cette saison (Face à Angers et Ajaccio) a promis plus de place dans l’équipe à l’international Sénégalais dans des propos relayés par RMCSPORT.

« Bamba est un joueur qui est progression constante, il s’est amélioré du point de vue physique et mental donc je suis très content et il l’est aussi. Je l’ai déjà dit la semaine dernière, il aura toujours plus de place dans l’équipe » a promis l’entraineur de 44ans.

