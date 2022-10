Le Sénégal ne vise que le trophée selon son sélectionneur qui invite les joueurs à assumer leur titre de Champion d’Afrique en titre tout en restant humbles. Il a aussi réagit sur le retrait du Nigéria .

« Il faut encore faire preuve de bravoure et de dignité. Les Sénégalais nourrissent beaucoup d’espoirs pour nous. Ce ne sera pas facile, je le répète. Les autres sélections nationales ont beaucoup mûri, elles jouent des matchs amicaux. A nous de montrer que nous sommes les champions d’Afrique mais tout en restant humble. Nous devrons persévérer, rester concentre et respecter les consignes » a déclaré le sélectionneur des Lions qui compte déjà un trophée depuis sa nomination à la tête de la sélection en avril passé.

Autrefois adjoint de Ngalla Sylla, Mamadou Diallo va disputer pour la première fois une CAN en tant qu’entraîneur titulaire. « C’est aussi un challenge pour moi car mon prédécesseur a réussi 3 CAN d’affilée. Je dois maintenir le cap ou faire de meilleures performances ».

La CAN va réunir finalement 7 pays au lieu de 8. Le Nigéria s’est retiré et le groupe A ne compte plus que 3 adversaires. Une situation qui peut être un avantage tout comme un inconvénient selon Diallo.

« Sur le plan de récupération, ils auront beaucoup plus d’avantage que nous. Mais ce sera une poule difficile avec 3 équipes, l’élimination sera très proche. Alors que dans notre poule, on peut toujours se rattraper après une défaite ».

