Son recours jugé recevable, la Jeanne d’Arc disputera bel et bien la finale de la Coupe du Sénégal, aux dépens de l’AS Douanes. Une bonne nouvelle pour le coach Mouhamed Sène et ses joueurs, ravis du verdict de la FSBB :

« Je pense que c’est un verdict auquel on s’attendait. Un règlement est mis en place pour être appliqué. Même s’il y’a eu des doutes, quand on a lu le règlement, on a vu qu’on pouvait avoir gain de cause. Et c’est de là qu’est sorti le recours. Maintenant on ne peut qu’être heureux. » a-t-il déclaré.

La Jeanne d’Arc va disputer sa deuxième finale de la saison, après la coupe Saint Michel : « Sur quatre tableaux, on en est à deux finales. Et j’espère qu’on va remporter cette finale de la coupe du Sénégal, parce que l’année dernière on avait perdu à ce même stade. J’espère qu’on va gagner cette coupe qui est très importante, cela nous permettra d’avoir deux trophées sur quatre. Ce qui serait la cerise sur le gâteau. »

