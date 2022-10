Retenue par la LSFP comme l’affiche phare de la première journée de Ligue 2, la rencontre qui mettra aux prises les deux promus à savoir Ajel et HLM marquera le coup d’envoi du marathon de l’exercice 2022-2023.

À la traditionnelle conférence de presse de veille de match, organisée ce matin au siège de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel, l’entraîneur de HLM Al Ousseynou Sène et celui d’AJEL Alioune Diop ont livré l’avant match de leur duel prévu dimanche au stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

Al Ousseynou Sène, entraîneur de HLM

Nous nous sommes déjà rencontrés en finale de championnat (finale National 1). Nous avons gardé de bons souvenirs de cette rencontre puisque nous les avions battus. Nous avons retenu que notre adversaire a enregistré plusieurs départs, nous vivons la même situation également. En tant que promu, nous avons voulu concocter une équipe composée d’anciens qui ont eu à disputer des matchs en national et également de nouveaux qui vont apporter du sang neuf. Pour notre match, nous irons à Ajel pour chercher le point du nul. Nous y allons doucement avec comme objectif de faire un match nul. Ce n’est pas un manque d’ambition, nous avons qu’en face Ajel sera à domicile et c’est une grande équipe. C’est connu, dans ce championnat, pour espérer se maintenir, il faut au minimum enregistrer un point après chaque journée. Et notre objectif sera de se maintenir. Nous sommes conscients que ce ne sera pas une chose facile mais comme je l’ai dit tantôt on sera à Rufisque pour décrocher le point du nul.

Coly Ndiaye, Capitaine de HLM

Comme le coach l’a expliqué, notre objectif sera de rentrer avec le point du nul. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne va pas jouer pour gagner. Si nous pouvons gagner la rencontre, on le fera sans hésiter. L’essentiel est de ne pas perdre. Nous sommes confiants puisque nous les avons battus lors de notre dernière rencontre. C’est motivant et nous sommes prêts.

Alioune Diop, Coach Ajel

Nous avons démarré les préparatifs depuis près d’un mois. Nous voulons au moins mettre en place une équipe compétitive. Nous avons vu qu’on avait un potentiel mais l’année dernière nous avons perdu plus de 60% de notre effectif, les trois joueurs sont désormais en Ligue 1, d’autres en Europe. Donc notre objectif sera de construire une équipe qui pourra rivaliser avec les autres en ligue 2 mais également de se maintenir. Mais n’allons pas cracher sur des opportunités qui vont s’offrir à nous. Nous sommes l’Ajel.

