À domicile, Gran Canaria d’Espagne a bien débuté sa saison européenne avec une victoire ce mercredi soir dans le groupe B de l’Eurocoupe.

Khalifa Diop et les siens se sont imposés devant le club polonais du Slask Wrocla sur le score de 92 à 81. Le jeune pivot et international sénégalais a pris part à la rencontre et disputé 21 minutes. Khalifa Diop rend une bonne copie avec 11 points (5/5 à 2Pt), 5 rebonds et un contre.

Basket221