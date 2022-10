L’Équipe Nationale du Senegal est prête à défendre son titre au Mozambique. Selon, le capitaine des Lions, une rude bataille les attend mais il faudra relever le défi et inspirer les autres sélections nationales.

« C’est toujours un plaisir de recevoir le drapeau national. Nous avons bien reçu le message du chef de l’Etat. Il ne reste plus qu’à aller se battre pour la reconquête du titre. Ce ne sera pas un combat gagner d’avance même si nous sommes les favoris, nous serons attendus » a déclaré Al Seyni Ndiaye face à la presse ce jeudi.

Les Lions vont participer pour la 10e fois à la Coupe d’Afrique. Le Sénégal loge dans le groupe B, le joueur le plus capé de la tanière jauge ses prochains adversaires. « L’Ouganda avec qui nous partageons le groupe B s’est renforcé avec l’arrivée d’un technicien étranger sur le banc. Notre dernière défaite en Afrique, c’était contre le Madagascar. Sénégal v Egypte est devenu une attraction. Nous serons l’équipe à battre. Mais nous restons concentrés sur l’objectif qui est le 7e sacre. Et on espère l’atteindre est qu’il soit une source de motivation pour l’équipe nationale de foot a 11. Parce qu’il faut le dire l’Equipe Nationale de Beach Soccer a instauré la mentalité de la gagne chez les autres équipes nationales ».

