En partance pour le Mozambique, le Champion d’Afrique en titre vise le sacre continental. Pour motiver les Lions à atteindre cet objectif, la Fédération Sénégalaise de Football ne lésine pas sur les moyens pour octroyer des primes d’encouragement aux coéquipiers de Raoul Mendy.

Le patron du football sénégalais, Augustin Senghor était ce matin à la cérémonie de remise du drapeau national. Occasion par lui pour magnifier la constance des Lions du sable sur le toit du continent africain.

« Ils seront très attendus parce qu’ils dominent sur leur continent et d’ailleurs leurs performances ont motive les Lions du Foot a 11. On espere qu’ils le feront encore avec un autre sacre a la veille de la coupe du monde. On ne leur demande pas simplement de gagner parce qu’ils nous ont habitue a cela. On leur demande aussi de retourner a la coupe du monde pour continuer le travail qui est de rivaliser avec les plus grands et remporter le trophée mondial ».

Pour adouber les Lions, la FSF annonce d’importantes primes qui vont sans doute faire redoubler d’efforts la bande à Al Seyni Ndiaye.

« On a pris toutes les dispositions pour une bonne préparation qui a commence depuis des mois. On a double la prime de participation qui passe de 500000 FCFA a 1 million. On versera un autre million pour la qualification a la coupe du monde. Et 2 millions pour le sacre continental. Ce qui fera un total de 4 millions. Sans oublier la motivation supplémentaire qui viendra de l’Etat donc du President de la Republique ».

wiwsport.com