Aliou Badji était pour la première fois depuis son arrivée au club, en interview. L’attaquant international sénégalais est revenu sur son passage à Amiens.

« Oui, ce sont des très bons souvenirs à Amiens, c’est le club où j’ai marqué le plus de buts dans ma carrière. Ça a été de bons souvenirs […] Il fallait tout donner, mouiller le maillot jusqu’au bout. C’est un club qui m’a permis d’avoir une visibilité de ouf je vais dire. Il a été là, et m’a soutenu. Quand je suis arrivé, ils m’ont vite mis dans de bonnes conditions, ils m’ont aidé sur beaucoup de choses, John Williams (directeur sportif) m’envoyait des messages… J’étais prêt à mouiller le maillot ».

Puis il confia sa joie d’être aux Girondins de Bordeaux

« Je suis très heureux d’être là, c’est un club que je connaissais déjà. J’étais venu quand j’étais tout petit pour faire des essais. Ça fait donc plaisir de revenir ici. C’était en 2016, j’avais 18 ans. Comment ça s’était passé ? J’ai fait neuf jours, et ensuite je devais revenir au Sénégal pour un match de mon équipe, car ils avaient besoin de moi. J’avais raté des rencontres… ».

Bientôt, en janvier, il y aura des retrouvailles avec Amiens…

« Ça me fera un grand plaisir, il y aura beaucoup d’émotions. C’est un club que je connais très bien, je suis bien avec tout le monde là-bas. Il y aura beaucoup d’émotions. J’ai hâte de ça, et retrouver mes supporters amiénois qui m’ont soutenu pendant mon passage. Ça me fera plaisir ».

