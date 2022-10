Fousseyni Diawara est au Sénégal ou il représente un équipementier sportif qui appuie en matériel la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel. Rencontré par la rédaction de wiwsport, il parle des chances du Sénégal à la Coupe du Monde. Le groupe d’Aliou Cisse ne manque pas de qualités, de confiance et d’expérience pour dépasser le premier tour.

Comment trouvez-vous la poule A où loge le Sénégal ?

C’est un groupe homogène même si tout le monde voit les Pays-Bas comme les favoris mais on sait tous que le Sénégal a franchi un cap avec ce premier sacre à la Coupe d’Afrique. Cela donne beaucoup de confiance aux joueurs et au football sénégalais. Aussi le public car cette victoire a généré un engouement extraordinaire. Je pense qu’ils vont aller à cette Coupe du Monde avec un capital confiance ce qui est très important. Quand on va avec un statut de Champion d’Afrique, ce n’est pas la même chose comme en 2018. Tous les joueurs découvraient la Coupe du Monde parce que la dernière participation remontait en 2002. Donc avec un sélectionneur qui était avec ce groupe, ils sont dans la continuité.

Selon vous quels sont les arguments des Lions de la Teranga en 2022?

Le Sénégal a des arguments sportifs avec des joueurs de qualité à l’image de Sadio Mane qui est le leader technique. Autour de lui, il y’a un effectif de qualité, de bons joueurs sur toutes les lignes. C’est important d’avoir de la qualité avec des postes doublées. Ils n’ont rien à envier avec les autres équipes de cette poule. Mais le premier match sera très important.

Comment avez-vous trouvé le Sénégal après la préparation?

J’ai vu juste le résumé du match contre la Bolivie, une victoire 2-0, ils ont joué en France. Il faut voir le contexte du match. C’est un match de préparation, il y’a des essais. Le coach Aliou Cisse essaie des joueurs. Il ne faut pas regarder spécialement le résultat mais le contenu. Surtout parmi les essais, il doit trouver son groupe et je pense qu’il a eu des réponses sur les joueurs qu’il doit emmener ou pas. Le second match (1-1), ne pas perdre c’est important pour la confiance.

Jusqu’où le Sénégal peut-il aller à la Coupe du Monde?

Pour moi, c’est de passer le premier tour d’abord. Parce qu’en 2018, ils ne l’ont pas réussi à cause du fair-play. A partir du moment où l’on franchi la première étape, il peut se passer énormément des choses. On se souvient tous de 2002. Aujourd’hui, le Sénégal représente l’Afrique. D’ailleurs, je serais au Qatar même si le Mali n’est pas qualifié, je serais présent pour le premier match du Senegal. On y va en tant que supporter. Après le premier tour, on aura une idée de la valeur du Sénégal à la Coupe du Monde. Si les Lions feront mieux que la génération 2002.

wiwsport.com (NAF)