Le Bayern Munich a remporté son quatrième matchs en quatre journées disputées en Ligue des Champions. Les coéquipiers de Sadio Mané sont ainsi qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.

Après avoir battu le FC Barcelone et l’Inter Milan, le Bayern Munich a remporté les deux matchs qui l’opposait au Viktoria Plzen. Face au petit Poucet du groupe, les bavarois ont démontré une efficacité offensive dés le début du match.

Déjà à la pause, les hommes de Nagelsmann menaient 4-0 grâce à des buts de Sadio Mané (10e minute) qui a ouvert le score, de Thomas Muller et de Leon Goretzka auteur d’un doublé (25e et 35e minute). Toutefois en seconde période, les sextuple champions d’Europe vont lever le pied et concéder deux buts de la part des tchèques. Vlkanova et Kliment sauvent ainsi l’honneur et évite la correction comme ce fut le cas lors du match l’Allianz Arena (5-0).

Avec douze points au compteur, les bavarois sont qualifiés pour les huitièmes de finale à deux journées de la phase de groupe puisque dans le même temps, le FC Barcelone ne ‘est pas imposé contre l’Inter au Camp Nou.

Another win in the bag 🙌 ♦️ #PLZFCB 2-4 ♦️ pic.twitter.com/pAYKVmKVef — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) October 12, 2022

