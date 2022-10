A l’image des clubs, les 32 fédérations présentes au Mondial seront rétribuées selon leurs performances au Qatar. Le Sénégal qui a pour objectif d’aller plus loin que les quarts de finale dans cette édition, aura en ligne de mire une fortune derrière un quelconque résultat. On vous explique qui gagne quoi selon ses résultats à la prochaine Coupe du Monde !

Se qualifier à la Coupe du Monde n’offre pas seulement la possibilité de rêver de soulever le trophée tant convoité. Au lendemain de sa victoire devant l’Egypte pour valider son ticket pour Qatar 2022, le Sénégal a récolté une grosse somme. 7,8 milliards FCFA vont rentrer dans les caisses de la FSF après la qualification des Lions au Mondial. Une prime de participation qui sera payée en deux tranches. D’abord près de 2 milliards en guise de préparation pour le mondial et puis la deuxième tranche (5 milliards) en cas d’élimination au premier tour.

En effet, les équipes qui s’arrêteront dès la phase de groupe, bénéficieront chacune d’une prime de plus de 5 milliards FCFA – c’est la règle. Celles qui accéderont aux huitièmes de finale toucheront un milliard de plus soit 6. C’est à partir des quarts de finale que le jackpot devient encore beaucoup plus important avec plus de 9 milliards FCFA pour les équipes qui sortent à partir de ce stade.

Pour le dernier carré, le 4e percevra un montant de 13 milliards FCFA alors que la 3e aura à son compte deux milliards de plus (15). L’équipe finaliste malheureuse pourra se consoler avec la bagatelle de près de 17 milliards. Le vainqueur du tournoi empochera la grosse prime de 25 milliards et plus. A noter que ces montants sont bien sûr exempts d’éventuelles taxes et déductions.

wiwsport.com