A la tête de la délégation sénégalaise qui est partie effectuer la visite prospection, le ministre des Sports, Yankoba Diatara s’est prononcé sur les différents axes de partenariat que le Sénégal est à même de développer avec le Qatar.

Après avoir rappelé les bonnes relations qui existent entre le Qatar et le Sénégal, le ministre Yankoba Diatara a un peu détaillé les dessous de sa visite à l’émirat qui organisera le mondial. En plus de la visite technique, des partenariats ont été au menu du voyage du successeur de Matar Ba. « Nous travaillons à rafraîchir la collaboration entre les deux pays notamment avec les deux fédérations de football. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec le Qatar et nous envisageons également de mettre en place une coopération en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse (2026) », a révélé Yankoba Diatara.

Toujours dans ce sens des collaborations, le Qatar a incité la délégation sénégalaise à s’intéresser de son sport social. Une piste que le ministre a trouvée intéressant puisqu’ayant trait avec nos mouvements navétanes. « L’autre axe intéressant de ce partenariat va dans le sens de leur sport populaire qui se rapproche de nos mouvements navétanes. Ils nous ont invités à faire une visite de partage et nous allons explorer cette opportunité pour voir comment cela pourrait aider à de nouvelles idées avec les navétanes qui est l’activité sportive la plus sociale de notre pays », a conclu le patron du sport sénégalais.

wiwsport.com