On vit les premiers secousses de la saison de Ligue 1 avec la série de limogeage des coaches. Le coach de l’AJ Auxerre, Jean-Marc Furlan a été démis de ses fonctions, ce mardi, renseigne L’Equipe.

La situation sportive à l’AJ Auxerre n’est pas au meilleur de sa forme. Le club de l’international sénégalais, Mbaye Niang occupe la 16e place du classement de la Ligue 1. Défait lors de la dernière journée par Clermont (1-3), le promu a vu son coach dégainer le doigt d’honneur le week-end dernier.

Un geste qui a signé la fin de son aventure sur le banc des Blanc et Bleu. Mardi, dans un communiqué, Auxerre avait assuré regretter les doigts d’honneur faits par Jean-Marc Furlan, dimanche, à Clermont (1-2). Le club parlait alors « d’une attitude déplacée qui ne correspond pas aux valeurs de respect et de fair-play prônées et transmises depuis toujours par l’AJA ».

wiwsport.com