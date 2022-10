Au lendemain de la finale du tournoi UFOA/A des moins de 17 ans que son équipe a perdu devant celle du Mali, le sélectionneur des Lionceaux, Serigne Saliou Dia se tourne vers la CAN 2023 à laquelle le Sénégal s’est qualifié.

En dépit de la déception inhérente à cette défaite en finale et à la perte du titre de champion de cette zone UFOA/A, Serigne Saliou Dia estime que ses joueurs ont beaucoup appris. Et se focalise désormais sur la CAN à venir. « C’est la séance de tirs au but qui nous a départagés. C’est la loi du foot, et cela fait partie du sport. Qu’on gagne, qu’on perde, cela fait partie de l’apprentissage. Maintenant, l’objectif est de bien préparer la CAN U17 qui va bientôt arriver, en avril 2023, en Algérie », se projette le sélectionneur des lionceaux U17 du Sénégal dans des propos recueillis pas Record.

Toutefois, le coach Dia tempère et ne voudrait pas sauter les étapes qui mèneront vers la prochaine CAN. « On vient d’arriver, on va souffler puis faire le rapport tranquillement, proposer un plan-programme qui va nous permettre d’être prêts pour la Coupe d’Afrique », a tonné Serigne Saliou Dia dans les colonnes de Stades.

wiwsport.com