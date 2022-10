En partenariat avec la Mairie de Malicounda, Demba Ba lance les manœuvres pour la construction d’une Académie de Football situé à Roff. Pourtant, il ne compte pas s’arrêter là avec ce petit village dans le sud de la Commune de Malicounda.

Les populations de Roff avaient le grand sourire vendredi dernier, aux alentours de 18 heures. Pour la noble cause. Ancien attaquant international sénégalais, Demba Ba (37 ans, 22 sélections, 4 buts) était en effet présent dans cette petite localité pour émettre officiellement son souhait de construire une infrastructure des plus grandes importances : une Académie de Football dédiée à la formation, sans doute, de futurs « Demba Ba ». Comprenez par là, de grands footballeurs.

Une initiative bien accueillie par les habitants du village. « Ce projet a fait l’objet d’acceptation par les populations grâce à la démarche participative et inclusive adoptée par le Maire (Maguette Sène) et le Promoteur Demba Ba », nous fait savoir le directeur de cabinet du Maire de Malicounda. « Après plusieurs rencontres de partages et d’échanges entre les populations, le promoteur et les autorités municipales, un accord a été trouvé pour l’installation du projet dans le village de Roff », ajoute Mor Fassa Ndiaye.

S’il a déjà bien posé ses jalons pour commencer la construction de l’Académie de Football, Demba Ba ne compte pourtant pas s’arrêter au plus sportif, bien au contraire. L’ancien attaquant de Chelsea a en effet « déjà lancé les travaux de construction d’une maternité d’un coût de 30 millions de francs CFA et d’un foyer de jeunes du même montant. Il a également octroyé cinq jeux de maillots complets aux ASC, dix ballons de compétitions en plus d’un million à titre de subvention annuelle », poursuit MFD.

« Demba Ba s’est engagé résolument au développement de Roff »

Mais pourquoi Roff pour le natif de Sèvres ? Le directeur de cabinet du Maire de Malicounda explique. « Le choix de Roff se justifie par sa proximité avec la deuxième station balnéaire mais également par sa position par rapport à l’AIBD. Cette proximité sera traitée conformément aux souhaits exprimés par la Commune, c’est-à-dire en garantissant une continuité urbaine et paysagère entre le Centre dédié à la Performance et les quartiers existants. L’objectif poursuivi est double, puisque le site doit faire partie intégrante de la commune et doit en même temps respecter les ambitions de l’Académie. »

Sommairement, en plus, sans doute, de son grand désir d’imiter dans un avenir non sans patience l’Académie Génération Foot, l’Institut Diambars, l’Académie Dakar Sacré-Cœur ou encore Oslo Foot Academy, Demba Ba s’engage dans le développement de Roff. « De façon plus globale, les réflexions urbanistiques veilleront à préserver le cadre de vie. Par ailleurs, il est à noter que le projet s’appuie sur la qualité de la desserte actuelle et ne nécessite que des aménagements très localisés. Le Promoteur (Demba Ba) s’est engagé résolument aux côtés de la commune et des populations de Roff à développer cette localité de la zone sud de Malicounda », conclut Mor Fassa Ndiaye.

