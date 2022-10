Vainqueurs de la Sierre Leone en demi-finales, les Lionceaux retrouveront le Mali en finale du Tournoi UFOA/A U17.

Ce vendredi soir, l’Equipe Nationale U17 du Sénégal a courageusement éliminé la Sierra Leone en demi-finale pour obtenir son ticket pour la grande finale du Tournoi UFOA/A U17 mais surtout sa qualification à la prochaine CAN de la catégorie. Elle connaît désormais son adversaire pour décrocher le trophée.

Et ce sera comme on se retrouve, le plus gros choc. En effet, les poulains de Serigne Saliou Dia affronteront le Mali, ce dimanche 9 octobre, à 19h00 GMT. Ce sera donc une revanche à prendre pour le Sénégal après sa défaite (1-2) face à la même équipe lors de la troisième journée de la phase de groupes.

