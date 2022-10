L’entraîneur sénégalais de l’équipe nationale de basket-ball du Rwanda, Cheikh Sarr, a été nommé dans l’équipe technique des camps régionaux africains de la FIBA ​​pour les jeunes qui auront lieu ce mois-ci à Madagascar, au Sénégal et au Maroc.

Ces camps visent à aider les fédérations nationales à détecter de nouveaux talents et à former des instructeurs au développement pour les joueurs et entraîneurs locaux. Organisés par FIBA ​​Afrique en partenariat avec la NBA, les camps s’installeront dans trois pays : Madagascar (11-13 octobre), Sénégal (18-20 octobre) et Maroc (24-26 octobre).

Sur une note spécifique, le camp du Sénégal est une édition exclusivement féminine où les jeunes femmes (joueuses et entraîneurs) seront tutorées en vue de les encourager à jouer au Basket ainsi que de leur donner confiance qu’elles peuvent exceller comme leurs homologues masculins.

Ce camp réunira quarante-cinq participants de quinze pays et vingt entraîneurs. Les camps comprendront des tutoriels pour les joueurs et les entraîneurs, dispensés par des experts comme Cheikh Sarr. Outre le coach Cheikh Sarr, deux jeunes rwandais – Luck Ngerero Nziza et Keva Nyirishema Kaliza participeront au camp, en tant que stagiaires.

wiwsport.com avec thenewtimes