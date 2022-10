À 18h au stade Cheikh Boidya, La sélection sénégalaise des moins de 17 ans emmenée par Serigne Saliou Dia défie la Sierra Leone en demi-finale du tournoi de l’UFOA. Les Lionceaux envisagent la victoire pour répondre à leurs objectifs de se qualifier pour la prochaine CAN en Algérie.

Le tournoi de l’Union des Fédérations Ouest Africaines de Football réservé aux moins de 17 ans qui se déroule actuellement en Mauritanie se poursuit aujourd’hui avec les affiches des demi-finales par ailleurs qualificatives pour la phase finale de la CAN de cette catégorie.

Le Sénégal, après avoir terminé deuxième de son groupe avec un bilan mitigé d’une large victoire face au Cap-Vert (6-0) et une défaite (2-1) contre les Maliens, joue ce soir à partir de 18h GMT la première demi-finale. Il affrontera la Sierra Leone, leader du groupe A devant le pays hôte, la Mauritanie.

Cette rencontre de ce soir aura un double enjeu, non seulement une victoire à l’issue du match est synonyme d’une qualification pour la grande finale de ce tournoi, mais aussi l’équipe vainqueur assurera son billet pour la phase finale de la Coupe du d’Afrique des nations qui aura lieu en Algérie en 2023. Les jeunes de Serigne Saliou tenteront ainsi de suivre les pas de Malick et son équipe qui ont qualifié le Sénégal à la CAN des moins de 20 ans.

