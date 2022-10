Au club depuis 2015, l’expérimenté défenseur central de 32 ans a accepté le défi proposé par l’entraîneur Hakim Aibèche et a renouvelé dans la foulée sa licence pour la saison 2022-2023. Le Sénégalais de 32 ans avait fait les beaux jours du FC Mulhouse, formant avec Mouhameth Sané l’une des charnières centrale les plus redoutables et redoutées du championnat de France amateur. Il avait notamment remporté le championnat de National 3 sous la tunique blanche et bleue en terminant meilleure défense lors de l’exercice 2018-2019, retrace le club.

Assane Diouf apportera toute son expérience. “Je suis très heureux de revenir et de m’inscrire dans le nouveau projet du club. Mulhouse c’est ma ville, c’est là où j’ai vécu de bons moments, là où je me sens bien et je reviens avec un immense plaisir. J’ai senti énormément de considération de la part des supporters durant cette période difficile et j’ai hâte de vibrer à nouveau avec eux au Stade de l’Ill, de faire partie de cette reconstruction. J’ai la chance de connaître tous les joueurs. Je suis conscient qu’il va falloir redoubler d’effort pour refaire du FCM une place forte du football alsacien, mais je suis confiant car il y a beaucoup de potentiel dans l’effectif », a déclaré le Sénégalais.