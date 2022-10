En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur l’OM s’est une nouvelle fois exprimé sur son attaquant sénégalais.

Entre Bamba Dieng et l’Olympique de Marseille, la hache de guerre semble enterrée pour les prochaines semaines. Apres un été sombre et vivement mouvementé, l’attaquant sénégalais de 22 ans retrouve des couleurs puisqu’il a joué son premier match de la saison le week-end dernier. Et, s’il ne pourra pas jouer en Ligue des Champions pour cette saison, il devrait pouvoir enchaîner en Championnat de Ligue 1.

C’est du moins ce que laisse entendre Igor Tudor, présent en conférence de presse ce vendredi. « J’ai toujours cru en la qualité de Bamba Dieng. Il fait partie de l’effectif. C’est l’un de nos trois attaquants avec (Alexis) Sanchez et Luis Suarez. Ils joueront tous, pas forcément avec le même temps de jeu. L’important c’est d’être prêt au moment nécessaire », a declare l’entraîneur de l’OM, en marge de la réception de l’AC Ajaccio ce samedi (15h).

