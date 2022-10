Ayant pourtant purgé ses matchs de suspension à cause d’un carton rouge contre Guingamp, Ibrahima Niane pourrait toutefois attendre avant de faire son retour, il est touché à la tête.

Suspendu le 12 septembre dernier pour deux matchs après avoir reçu un carton rouge en fin de match lors de la défaite 3-6 contre l’équipe de Guingamp, l’attaquant sénégalais du Fc devait faire son retour ce week-end. Cependant, sa participation au prochain match de son équipe face aux Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 2 n’est pas confirmée. Pour cause, l’international sénégalais a reçu un choc à la tête, jeudi durant la séance d’entraînement. Il a eu un accrochage avec l’Ivoirien Koffi Kouao.

Face à la presse, l’entraîneur romain Laszlo Boloni a déclaré que les deux joueurs vont mieux. Mais le Lion sent encore des douleurs. « Il y a eu un choc important entre les deux. À cette heure-là, on ne peut pas savoir pour demain et après-demain, mais celui qui est le plus soufflant c’est Ibra (Niane). Les deux se sont levés, et celui qui va le mieux pour l’instant c’est Koffi (Kouao) », a expliqué le technicien.

Ibrahima #Niane et Koffi #Kouao KO ce jeudi matin après un choc tête contre tête… Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Koffi Kouao ; en revanche, à cette heure, Ibrahima Niane est "incertain" selon Laszlo Bölöni ; #Maziz est forfait pic.twitter.com/MQ7ebCpZmc — Jean-Séb Gallois (@RLgallois) October 6, 2022

