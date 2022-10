A 31 ans, Henri Saivet vit une seconde jeunesse au Pau FC qu’il a rejoint cet été après son départ à Newcastle. Le vice-champion d’Afrique avec le Sénégal absent de la tanière depuis 2019 dans une interview avec le média Français So foot, évoque son amour pour les Lions de la Téranga.

En forme depuis son retour en France où il évolue depuis cette saison avec Pau FC pensionnaire de la ligue 2, Henri Saivet estime dans un entretien avec SO Foot qu’il travaille d’arrache-pied pour effectuer son retour en l’équipe nationale du Sénégal. « Bien sûr, c’est un objectif. Le sélectionneur nous a toujours dit que si on était compétitif en club, on pouvait être appelé. Vu ma situation et les moments difficiles par lesquels je suis passé, je vais tout faire pour ne serait-ce qu’être sélectionnable dans un premier temps. Je sais ce qu’Aliou Cissé attend de moi. J’espère encore pouvoir représenter le Sénégal. Jouer une Coupe du monde, c’est une expérience que je n’ai jamais vécue, forcément on a tous envie d’y participer. Il n’y a rien de plus gratifiant que de représenter son pays », déclare le Lion.

Avant de répondre à la question de savoir s’il rêve disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. « Le groupe actuel est champion en titre, donc c’est toujours compliqué de sortir un joueur. On verra à ce moment-là comment je me sentirai, si je peux continuer ou pas. Je suis conscient qu’il y a une nouvelle génération. J’ai déjà participé à trois CAN. Si j’y vais, c’est pour jouer un rôle et être compétitif. »

