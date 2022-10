Sorti sur blessure face à l’AC Milan, mercredi soir en Ligue des Champions, le défenseur français de Chelsea Wesley Fofana devrait être absent pendant un mois.

Touché quelques minutes après son premier but avec Chelsea (3-0) face à l’AC Milan mercredi soir, Wesley Fofana souffre d’une entorse d’un genou. Le quotidien sportif français a donné les nouvelles du défenseur, coéquipier de Kalidou Koulibaly et d’Edouard Mendy. Selon l’équipe, Wesley Fofana a passé des examens ce jeudi matin et devrait éloigner pelouses pour une durée d’un mois, environ. De quoi soulager le camp Français à quelques semaines de la Coupe du Monde.

