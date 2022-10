Comme c’est le cas depuis quelques jours, le ministre des Sports rend visite à des personnalités du milieu. C’est ainsi que Yankhoba Diatara s’est rendu chez le promoteur Gaston Mbengue, ce mercredi 5 octobre 2022, aux Maristes.

C’est à 19h10 que le nouveau patron du sport est arrivé dans le salon de Don King, avec son cabinet. Sur place, il a trouvé, outre Gaston Mbengue, son fils Makane, Tapha Guèye de Fass, les promoteurs Dièye Sène, Djiby Ndiaye, Petit et son coordonnateur Abdou Lakhad Ndiaye.

Prenant la parole en premier le fils de Thiès a dit qu’il était venu rendre visite à « un père, un oncle qui a grandement participé à hisser le sport en général, la lutte en particulier au niveau où il est aujourd’hui. Et qui a balisé le chemin ». Yankhoba a aussi dit être venu solliciter des prières et s’est félicité d’avoir trouvé sur place « un grand champion de la trempe de Tapha Guèye ». À sa suite, Gaston a pris la parole pour dire ceci : « Je te remercie pour ce geste de haute portée qui m’honore. Ce qui nous réunit dépasse le cadre strict du sport. Tu as marqué un grand coup aujourd’hui et démarré exactement comme l’avait fait ton prédécesseur Matar Ba. Tu vas recevoir dans ton bureau des gens qui ne sont imbus que par leurs propres intérêts. Mais n’accepte pas qu’ils te mettent en mal avec les autres juste pour se faire une place. Si tu as besoin de conseils et que tu me sollicites, je suis disposé à te les donner. Je te félicite et prie afin que tu réussisses la mission à toi confiée par le Président Macky Sall. »

Aussi, Abdou Lakhad Ndiaye et Tapha Guèye ont pris la parole pour se féliciter du geste du ministre et en profiter pour prier pour lui et, au besoin, lister quelques doléances.

Enfin, le ministre a demandé à avoir un tête-à-tête de quelques minutes avec Gaston avant de prendre congé de lui, avec son équipe qui l’accompagnait.

Les Arènes TV