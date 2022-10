L’AS Douanes s’est imposée hier avec 5 points d’écart devant le Dakar Université Club lors de la manche aller de la finale des play-offs. Une bonne défense a été la clé de la réussite.

C’est l’analyse faite par le technicien Mamadou Pabi Gueye à la fin du match. « Il y’a eu une très grosse défense. On s’est vraiment battu sur ce coté, aller aux rebonds et gagner les duels 1 contre 1. C’est ce qui a été déterminant durant ce match. La défense, c’est la sécurité en basket ».

Il s’est aussi réjouit de l’efficacité de ses joueurs qui a été au rendez-vous ce soir. Et espère rester sur le même rythme pour le prochain match. « Nous avons marqué plus que notre adversaire. Il y’a eu du bon et du moins bon. Nous travaillerons dessus ».

